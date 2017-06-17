 أمير الباحة يوجه وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يوجه وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة

أمير الباحة يوجه وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة
المناطق-عبدالرحمن سفر
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة توجيهاته لوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بتكليف الموظفين والتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولاً بأول والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين.
وأوضح وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري أن سمو أمير المنطقة أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمنتزهات العامة وتوفير فرق النظافة والصيانة والاهتمام بصحة البيئة وتكثيف التواجد المروري وتسهيل حركة السير لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بها مع العمل على تزيين الميادين واظهار بهجة العيد، مشيراً إلى أن سموه يتابع كافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية خلال فترة الإجازة .

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