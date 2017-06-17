مكتب دعوي بلجرشي يسير رحلات العمرة طيلة شهر رمضان

يواصل المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات ببلجرشي تنفيذ رحلات العمرة الرمضانية و التي تم منها حتى الآن عشر رحلات ؛

و أوضح فضيلة الشيخ أمين بن حامد الخرش رئيس المكتب بأن المكتب ينفذ رحلات عمرة طوال العام بواقع رحلتين في الشهر لمكة المكرمة و المدينة المنورة و يخصص رحلات لشهر رمضان المبارك و التي قد نفذ منها حتى اليوم عدد عشر رحلات و سيتبقى حوالي ستة رحلات يتم تنفيذها قبل إنقضاء شهر رمضان المبارك و رحلة خصصت لعيد الفطر السعيد .

من جهته أوضح الداعية الهندي نعيم الرحمن مشرف الجاليات بالمكتب أن رحلة العمرة تنطلق من بلجرشي في الصباح و تعود عقب أداء صلاة التراويح في الحرم المكي و يتم إستغلال وقت الطريق لإلقاء بعض الدروس و المواعظ الخاصة بأداء العمرة بالشكل الصحيح و الجواب على أسئلة المعتمرين الشرعية .