 مكتب دعوي بلجرشي يسير رحلات العمرة طيلة شهر رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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مكتب دعوي بلجرشي يسير رحلات العمرة طيلة شهر رمضان

مكتب دعوي بلجرشي يسير رحلات العمرة طيلة شهر رمضان
المناطق - الباحة
يواصل المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات ببلجرشي تنفيذ رحلات العمرة الرمضانية و التي  تم منها حتى الآن عشر رحلات ؛
و أوضح فضيلة الشيخ أمين بن حامد الخرش رئيس المكتب بأن المكتب ينفذ رحلات عمرة طوال العام بواقع رحلتين في الشهر لمكة المكرمة و المدينة المنورة و يخصص رحلات لشهر رمضان المبارك و التي قد نفذ منها حتى اليوم عدد عشر رحلات و سيتبقى حوالي ستة رحلات يتم تنفيذها قبل إنقضاء شهر رمضان المبارك و رحلة خصصت لعيد الفطر السعيد .
من جهته أوضح الداعية الهندي نعيم الرحمن مشرف الجاليات بالمكتب أن رحلة العمرة تنطلق من بلجرشي في الصباح و تعود عقب أداء صلاة التراويح في الحرم المكي و يتم إستغلال وقت الطريق لإلقاء بعض الدروس و المواعظ الخاصة بأداء العمرة بالشكل الصحيح و الجواب على أسئلة المعتمرين الشرعية .

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