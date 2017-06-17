تكريم 57 طالب في حلقات تحفيظ مسجد هيفاء الصقير بحي الفرسان بالدمام

كرمت حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمسجد هيفاء بنت صالح الصقير بحي الفرسان بالدمام 57 طالباً وذلك في ختام الحلقات لهذا العام تحت اشراف جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية وبحضور الشيخ باسل بن مضحي العنزي عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية وبالشراكة مع المكتب التعاوني بغرب الدمام “نور” .

واكد المشرف على الحلقات بالمسجد يحيى الزبيري بلغ عدد الدارسين في حلقات المسجد 57 طالب في حلقات متنوعة ، كما أتقن تسعة طلاب حفظ سورة الكهف خلال هذا الشهر الفضيل واربعة طلاب اتقنوا حفظ سورة الرحمن في هذا الشهر وتزامناً مع بدء اجازة الطلاب الصيفية لهذا العام ، وايضا تكريم المتعاونين في مخيم الافطار التابع للمسجد والمتطوعين في خدمة الصائمين بالشراكة مع المكتب التعاوني بغرب الدمام “نور” .

وشدد باسل بن مضحي العنزي عضو الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية ضيف الحفل على أهمية تحصين الأطفال والشباب من الأفكار الضالة من خلال التحاقهم بحلقات التحفيظ مذكراً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كما ان الحلقات تعتبر حصن ودرع ضد الافكار .

وفِي الختام شكر مشرف الحلقات كل من كان له أيادي بيضاء لدعم الحلقات سواء كان مادياً أو معنوياً وعلى رأسهم الشيخ طارق القحطاني واخوانه لدعم هذا المسجد وحلقات التحفيظ وايضا مخيم الافطار التابع للمسجد .