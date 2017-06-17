 “المناطق” تشارك بالميدان رجال مرور الدلم إفطارهم الرمضاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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“المناطق” تشارك بالميدان رجال مرور الدلم إفطارهم الرمضاني

“المناطق” تشارك بالميدان رجال مرور الدلم إفطارهم الرمضاني
المناطق _ أشرف العصيمي

شاركت “المناطق ” مساء اليوم السبت رجال المرور بمحافظة الدلم العاملين في الميدان إفطارهم الرمضاني .

ورصدت تواجدهم الميداني في شوارع وميادين  الدلم والذي يؤكد بأن جهودهم لاتتوقف في كل وقت  وزمان سواء كان قبل او أثناء الإفطار أو بعده.

وفي سؤالهم عن تناولهم  وجبات الإفطار والسحور بعيدا عن ذويهم وفي أرض الميدان  أكدوا أن هذا  واجبهم في عملهم اتجاه  وطنهم ومجتمعهم.

هذا وقدم رجال المرور في نهاية اللقاء نصيحة للسائقين، بعدم الاستعجال والسرعة وخاصة قبل الإفطار أو السحور، حيث إن الاستعجال يتسبب في الحوادث لا قدر الله .

المناطق تتقدم بالشكر للمقدم جابر بن هادي الدوسري مدير شعبة مرور محافظة الدلم على ترحيبه  بحضور  الصحيفة.

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