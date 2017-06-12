بعد استقباله ولي عهد إيران السابق..ماكين: حان وقت تغيير النظام الإيراني

قال رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور “جون ماكين”، أنه حان وقت تغيير النظام في إيران من أجل تحقيق تطلعات الشعب الإيراني، معتبرًا أن تغيير النظام أمر بالغ الأهمية.

وقال ماكين خلال استقباله ولي العهد الإيراني المنفي “رضا بهلوي”، ومشاركته في جلسة الكونغرس للحديث عن سياسة الإدارة الإيرانية اليوم السبت: إن “الوقت قد حان لتحقيق ديمقراطية فعالة، وبناء مجتمع حر ومنفتح في إيران”.

وأضاف ماكين أن “إيران أقامت ممرًا يمتد من طهران إلى لبنان” معتبرًا أن “هذا أمر خطير”.

وانتقد ماكين إدارة الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، في تعاملها مع النظام الإيراني، قائلًا: “إدارة أوباما فشلت في الدفاع عن الديمقراطية والحرية”، منوهًا إلى أن “الإدارة الأمريكية الجديدة ستعمل مع الجميع في هذا الصدد”.

بدوره، أكد “رضا بهلوي” أن الولايات المتحدة، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تغيير النظام الإيراني، مبينًا أنه “من المحرج بعض الشيء، أن الحوار مع إيران في كل هذه السنوات، اقتصر على النظام الحالي فقط”.

وقال بهلوي الذي اسقط نظام والده “محمد رضا بهلوي” في العام 1979: إن “معظم الشعب الإيراني ضد هذا النظام”.