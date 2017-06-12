 وزير العدل: “النيابة العامة” تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز قِيَم العدالة ومبادئها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير العدل: “النيابة العامة” تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز قِيَم العدالة ومبادئها

وزير العدل: “النيابة العامة” تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز قِيَم العدالة ومبادئها
المناطق _واس

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة لتعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها.
كما أكد معاليه على أن تعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ؛ ليكون “النيابة العامة”، ويسمّى رئيسها “النائب العام”، وترتبط “النيابة العامة” مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخّل في عملها، يُعد من أهم التراتيب الإدارية التي تعزز هذه القِيَم والمبادئ السامية .
وبين معاليه بأن مرجعية النيابة العامة مباشرة للملك، خطوة هامة تتماشى مع المعمول به بمختلف دول العالم المتقدمة قضائياً، بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما انها تعزز من مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق، وإصدار قرارات الاتهام، ورفع الدعاوى العامة، بما يكفل بإذن الله المساهمة في تحقيق العدالة، وتركيز أعمال النيابة العامة، بوصفها جزءاً من أعمال السلطة القضائية.
وأشار معالي وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية قانونية عصرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ـــ ، توضح اطلاعه ــ رعاه الله ــ ، على التطورات القانونية والإجرائية في دول العالم، والاستفادة منها في تطوير التنظيمات الإدارية للدولة بما يصب في مصلحة المواطن والمقيم ويعمل على تحقيق أعلى قدر ممكن من الحماية للحقوق العامة، والخاصة.
وبارك معاليه لأصحاب المعالي والسعادة الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم في عدد من المناصب الجديدة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن.

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