مصرع 27 شخصاً في غرب أفريقيا بسبب الأمطار الغزيرة

لقي ما لا يقل عن 27 شخصاً مصرعهم في دولتي كوت ديفوار والنيجر (غرب أفريقيا) بسبب هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات.

وأفاد ممثل هيئة الإطفاء العسكرية في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بأن أكثر من 11 شخصاً لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات، مشيراُ إلى تضرر مئات المنازل جراء الفيضانات.

وحذر ممثل الهيئة من أن موسم الأمطار الذي يستمر على الأقل شهرين كاملين لم يبدأ بعد.

وفي النيجر أعلنت السلطات مصرع 16 شخصاً، وحدوث دمار لأكثر من 400 منزل ، وعن فقد أكثر من ثلاثة آلاف شخص مأواهم.

وأوضحت أن أكثر المدن تضرراً بالفيضانات هي العاصمة نيامي والمناطق الجنوبية والغربية.

وأعلن مكتب الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة، أن هذا العام سيشهد أمطاراً غزيرة بصورة غير معتادة في عدة مناطق، وأن نحو 157 ألف شخص يعيشون في مناطق يحتمل أن تجتاحها الفيضانات هذا العام.