 مصرع 27 شخصاً في غرب أفريقيا بسبب الأمطار الغزيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصرع 27 شخصاً في غرب أفريقيا بسبب الأمطار الغزيرة وزير العدل: “النيابة العامة” تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز قِيَم العدالة ومبادئها بــ 147 مليون ريال.. وزير البيئة يوقع 8 عقود لخدمات المياه في 5 مناطق بعد استقباله ولي عهد إيران السابق..ماكين: حان وقت تغيير النظام الإيراني مجلس النواب بمملكة البحرين : مخطط قطري صفوي لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين “المناطق” تشارك بالميدان رجال مرور الدلم إفطارهم الرمضاني أزمة معلقين في “bien sports” مع انطلاق كأس القارات “الحركة بركة” تجذب فتيات الأحساء من الأسواق للملعب تكريم 57 طالب في حلقات تحفيظ مسجد هيفاء الصقير بحي الفرسان بالدمام مكتب دعوي بلجرشي يسير رحلات العمرة طيلة شهر رمضان أمير الباحة يوجه وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة خادم الحرمين يستقبل رئيسي باكستان واليمن ورئيس مجلس الأمة الكويتي

مصرع 27 شخصاً في غرب أفريقيا بسبب الأمطار الغزيرة

مصرع 27 شخصاً في غرب أفريقيا بسبب الأمطار الغزيرة
المناطق _ وكالات

لقي ما لا يقل عن 27 شخصاً مصرعهم في دولتي كوت ديفوار والنيجر (غرب أفريقيا) بسبب هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات.
وأفاد ممثل هيئة الإطفاء العسكرية في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بأن أكثر من 11 شخصاً لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات، مشيراُ إلى تضرر مئات المنازل جراء الفيضانات.
وحذر ممثل الهيئة من أن موسم الأمطار الذي يستمر على الأقل شهرين كاملين لم يبدأ بعد.
وفي النيجر أعلنت السلطات مصرع 16 شخصاً، وحدوث دمار لأكثر من 400 منزل ، وعن فقد أكثر من ثلاثة آلاف شخص مأواهم.
وأوضحت أن أكثر المدن تضرراً بالفيضانات هي العاصمة نيامي والمناطق الجنوبية والغربية.
وأعلن مكتب الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة، أن هذا العام سيشهد أمطاراً غزيرة بصورة غير معتادة في عدة مناطق، وأن نحو 157 ألف شخص يعيشون في مناطق يحتمل أن تجتاحها الفيضانات هذا العام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>