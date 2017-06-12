تهيئة (423) مُصلى وجامعاً لصلاة عيد الفطر المبارك في حائل

قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة حائل بتحديد وتهيئة المصليات والجوامع لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ بواقع (423) مُصلى وجامعاً ومسجداً في المنطقة.

وأكد فرع الوزارة أنه قد روعي في تحديدها الأحوال الجوية والكثافة السكانية لكل حي في مدينة حائل وما قد يحدث من ازدحام في بعض الطرق، فتم تحديد (121) مُصلى وجامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمدينة حائل وهي:

مصلى العيد الشمالي (بحي الزهرة) .

مصلى العيد الجنوبي (بجنوب الدائري) .

مصلى عيد حي الجبل (بحي الجبل) .

مصلى عيد قفار الشرقي( بمركز قفار) .

جامع خادم الحرمين الشريفين (طريق الملك عبدالعزيز) .

جامع برزان (بحي برزان) .

جامع الشيخ سليمان الراجحي (بحي النقرة) .

جامع الواكد (بحي مغيضة) .

جامع سرحة (بحي سرحة) .

جامع الشيخ عيسى العلي (بحي المحطة) .

جامع الشيخ عيسى المهوس (بسوق الخضار) .

جامع الصقيه (بحي غطاط) .

جامع سعد العلي (بحي الخب) .

جامع الجميعة (بحي الكهرباء) .

جامع ابن خميس الأول (بحي العزيزية) .

جامع الحوطي (بحي العزيزية) .

جامع أم المعجل (بحي العزيزية) .

جامع حمزة (بحي العزيزية) .

جامع ابن خميس الثاني (بحي العزيزية) .

جامع الصايغ (بحي العزيزية) .

مسجد الصقيه (بحي العزيزية) .

جامع الشيخ عيسى الهقص (بحي العزيزية) .

جامع الأميرة نوره (بحي العزيزية) .

مسجد جوزاء السبهان (بحي العزيزية) .

جامع الطريفي (بحي الطريفي) .

جامع البادية الغربي (بحي البادية) .

جامع النبري (بحي البادية) .

جامع الجميعة (بحي البادية) .

جامع الحر (بحي البادية) .

جامع محمد علي الهقص (بحي البادية) .

جامع الفتح (بحي صلاح الدين الشرقي) .

جامع الخلف (بحي صلاح الدين الشرقي) .

جامع الراشد (بحي صلاح الدين الشرقي) .

جامع محمد السيف (بحي صبابة) .

جامع محمد الصقعبي (بحي صبابة) .

جامع عبدالله الصقعبي (بحي صبابة) .

جامع الأسمر (بحي الوسيطاء) .

جامع الشيخ علي الهقص (بحي الوسيطاء) .

جامع البيوض (بحي الوسيطاء) .

جامع النور (بحي الوسيطاء) .

جامع فهد الجريس (بحي الوسيطاء) .

جامع المهاوش (بحي المطار) .

جامع الشويعر (بحي المطار) .

جامع أم العريفي (بحي المطار) .

جامع الصديق (بحي المطار) .

جامع أحمد الفقيه (بمستشفى الملك خالد) .

جامع الوكيل (الشغدلي) (بحي الحوازم) .

جامع السبهان (بحي الجامعيين) .

جامع السمير (بحي الجامعيين) .

جامع عبدالوهاب الفايز (بحي الجامعيين) .

جامع المرافق (بحي المنتزه الغربي) .

جامع الأمير عبدالعزيز الفيصل (بحي المنتزه الغربي) .

جامع الغيثي (بحي المنتزه الغربي) .

جامع الدكتور ناصر الرشيد (بحي المنتزه الشرقي) .

جامع الشيخ سلامة الهقص (بحي المنتزه الشرقي) .

جامع الأميرة العنود (بحي المنتزه الشرقي) .

جامع عدي بن حاتم (بحي المنتزه الشرقي) .

جامع سلمان الفارسي (بحي المنتزه الشرقي) .

جامع المهوس (بحي المنتزه الشمالي) .

جامع العقلاء (بحي المنتزه الشمالي) .

جامع الصناعية الأول (بالصناعية) .

جامع الصناعية الثاني (بالصناعية) .

جامع الحواس (بالصناعية) .

جامع الشيخة نوف العلي (بحي الزبارة) .

جامع الصعيدي (بحي الزبارة) .

جامع الوكيل ( بحي الزبارة ) .

جامع الفرقان (بحي السمراء) .

جامع عبدالمحسن الزيد (بحي السمراء) .

جامع القويعي (بحي السمراء) .

جامع التركي (بحي شراف) .

جامع العقيل (بحي شراف) .

جامع الزيد (بحي شراف) .

جامع الأمير سلطان بن محمد (بحي الخماشية) .

مسجد المهوس ( بحي التلفزيون ) .

جامع الشيخ عبدالرحمن البليهد( بحيالخماشية ) .

جامع الخماشية الشمالي ( بحيالخماشية ) .

جامع التأهيل الشامل (بحي التلفزيون) .

جامع اليعقوب (بحي الملك عبدالله) .

جامع الجوهرة آل طالب (بحي حارة عمار) .

جامع خلف الجزاع (بحي النقرة) .

جامع سعود المحيني (بحي النقرة) .

جامع شيخ الإسلام ابن تيمية (بحي النقرة) .

جامع إبراهيم الجميل (بحي النقرة) .

جامع جلاس السندان (بحي النقرة) .

جامع سالم الحميد (بحي النقرة) .

جامع الاندلس (بحي النقرة) .

جامع بر الوالدين (بحي النقرة) .

جامع المحيسني (بحي النقرة) .

جامع مجلاد النماصي (بحي النقرة الشرقي) .

مسجد بشير الحماد (بحي النقرة الشرقي) .

جامع الشهداء (بحي الشفاء) .

جامع الرضيمان (بحي الشفاء) .

جامع فاطمة الجوهر (بحي الشفاء) .

جامع بدر الصعب (بحي الشفاء) .

جامع الداموك (بحي الشفاء) .

جامع المعجل (بحي الشفاء) .

جامع نايف الرجاء (بحي الرصف) .

جامع الرويان (بحي الوادي) .

جامع اللحيدان (بمخطط قفار الغربي) .

جامع الاحسان (بمخطط قفار الغربي) .

جامع قفار الشرقي (بمخطط قفار الشرقي) .

جامع سليمان اللحيدان (بحي المملكة) .

جامع الأميرة بنية آل رشيد (بحي المملكة) .

جامع عوض عطا الله (بحي درة الشمال) .

جامع المرشدي (بحي السلام) .

جامع المعجل (بحي الورود) .

جامع الضمادي (بحي المروج) .

جامع اللحيدان (بحي شرق المجمع) .

جامع التوحيد (بحي الياسمين) .

جامع عبدالعزيز المحيني (بحي المصيف) .

جامع عبدالمحسن الدرسوني (بحي المصيف) .

جامع الشنيفي (بحي المصيف) .

جامع المصيف (بحي المصيف) .

جامع الشرطان (بحي المصيف) .

جامع العلي (بحي أجاء) .

جامع اليحيا (بحي ملحق أجاء) .

جامع الزبير بن العوام (بحي الخزامى) .

جامع الشيخة نورة (بحي الخزامى) .

جامع البصري (بحي السويفلة) .

جامع لولوة الصالح (بحي الشبيلي) .

جامع درة مشار (بحي درة مشار) .

وسيكون بمشيئة الله دخول الإمام لإقامة صلاة العيد في مدينة حائل في تمام الساعة (5:35 صباحاً).