 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكيًا بترقية (40) قاضياً وتعيين ( 5 ) قضاة بديوان المظالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكيًا بترقية (40) قاضياً وتعيين ( 5 ) قضاة بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكيًا بترقية (40) قاضياً وتعيين ( 5 ) قضاة بديوان المظالم
المناطق _واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – أمراً ملكياً, بترقية (40) قاضياً وتعيين ( 5 ) قضاة بديوان المظالم.
صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, مبيناً أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن ترقية قاضٍ إلى درجة قاضي استئناف، وترقية ( 6 ) قضاة إلى درجة رئيس محكمة / أ وترقية ( 17 ) قاضياً إلى درجة وكيل محكمة/أ ، وقاضٍ إلى درجة وكيل محكمة /ب ، وترقية ( 4 ) قضاة إلى درجة قاضٍ / أ ، وترقية ( 11 ) قاضياً إلى درجة قاضٍ / ج ، وتعيين قاضٍ على درجة قاضٍ / ب ، وتعيين ( 4 ) قضاة على درجة ملازم قاضٍ.
وأكد الشيخ اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم بالترقية والتعيين يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم ؛ وتذليل كافة السبل للوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة بريادة القضاء ،ودعم منسوبيه بما يكفل أداء المهمة على الوجه المطلوب، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لما فيه لخدمة الإسلام والمسلمين.

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