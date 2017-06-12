30 مبخرة لتطييب المسجد الحرام

تحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام على تطييّب المسجد الحرام بـ3 كيلو جرامات يومياً موزعة على (30) مبخرة بأرقى وأجود أنواع الطيب والبخور , تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام , خاصة في موسم الخيرات والبركات شهر رمضان المبارك , وهي عادة يومية تقوم بها وحدة الطيب والبخور التي يديرها محمد بن عقال الندوي.

كما يتم تطييب الحجر الأسود والملتزم والركن اليماني بأجود أنواع دهن العود خمس مرات يومياً .

يذكر أنّ إنشاء الوحدة جاء بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للعناية والرعاية بتطييب المسجد الحرام والتنسيق والإشراف على الإدارات المشاركة بهذا العمل الجليل , وترتبط هذه الوحدة بمكتب معاليه.