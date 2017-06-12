شرطة لندن : 58 شخصًا مفقودًا أو في عداد القتلى جراء حريق برج غرينفيل

أكدت شرطة لندن أن 58 شخصاً على الأقل هم الآن مفقودون أو في عداد الموتى بعد حريق برج غريفنيل.

وقال قائد شرطة لندن ستيوارت كاندي إن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، وقد تستغرق عمليات الإنقاذ والإغاثة عدة أسابيع.

ويشمل هذا العدد الذي أعلنت عنه الشرطة 30 شخصاً أكدت مقتلهم في هذا الحريق المروع الذي شب في البرج يوم الأربعاء الماضي.