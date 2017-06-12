 شرطة لندن : 58 شخصًا مفقودًا أو في عداد القتلى جراء حريق برج غرينفيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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شرطة لندن : 58 شخصًا مفقودًا أو في عداد القتلى جراء حريق برج غرينفيل

شرطة لندن : 58 شخصًا مفقودًا أو في عداد القتلى جراء حريق برج غرينفيل
المناطق _متابعات

أكدت شرطة لندن أن 58 شخصاً على الأقل هم الآن مفقودون أو في عداد الموتى بعد حريق برج غريفنيل.
وقال قائد شرطة لندن ستيوارت كاندي إن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، وقد تستغرق عمليات الإنقاذ والإغاثة عدة أسابيع.
ويشمل هذا العدد الذي أعلنت عنه الشرطة 30 شخصاً أكدت مقتلهم في هذا الحريق المروع الذي شب في البرج يوم الأربعاء الماضي.

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