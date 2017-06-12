 بلدية الخرج تستعد لمهرجان عيد و صيف الخرج 38 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية الخرج تستعد لمهرجان عيد و صيف الخرج 38

بلدية الخرج تستعد لمهرجان عيد و صيف الخرج 38
المناطق _الخرج
بدأت بلدية محافظة الخرج استعدادها لتجهيز احتفالات عيد وصيف الخرج 38  والذي سيقام
في الفترة من 1/10/1437 هـ
إلى 10/10/1437هـ
 ببرج المياه بالخرج ويأتي هذا المهرجان ضمن برامج البلدية الاجتماعية والترفيهية والثقافية المتنوعة .
كما أوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن البلدية تسعى لتلبية احتياجات المواطنين بتوفير أنشطة ترفيهية بالمحافظة خاصة و أنها تتزامن من العطلة الصيفية وعطلة عيد الفطر المبارك .
كما أن المهرجان يتضمن برامج ترفيهية و ثقافية التي تشمل برامج الأطفال والألعاب المسرحية وغير من النشاطات التي صممت لتتناسب مع كافة أفراد العائلة ضمن أجواء كرنفالية ممتعة.

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