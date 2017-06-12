بلدية الخرج تستعد لمهرجان عيد و صيف الخرج 38

بدأت بلدية محافظة الخرج استعدادها لتجهيز احتفالات عيد وصيف الخرج 38 والذي سيقام

في الفترة من 1/10/1437 هـ

إلى 10/10/1437هـ

ببرج المياه بالخرج ويأتي هذا المهرجان ضمن برامج البلدية الاجتماعية والترفيهية والثقافية المتنوعة .

كما أوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن البلدية تسعى لتلبية احتياجات المواطنين بتوفير أنشطة ترفيهية بالمحافظة خاصة و أنها تتزامن من العطلة الصيفية وعطلة عيد الفطر المبارك .

كما أن المهرجان يتضمن برامج ترفيهية و ثقافية التي تشمل برامج الأطفال والألعاب المسرحية وغير من النشاطات التي صممت لتتناسب مع كافة أفراد العائلة ضمن أجواء كرنفالية ممتعة.