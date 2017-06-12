هيئة كبار العلماء : كل من ينتمي للولاءات السياسية الخارجية خروج عن البيعة الشرعية

قالت هيئة “كبار العلماء”، السبت، إن كل من ينتمي إلى “ولاءات سياسية خارجية”، خرج عن مقتضى “البيعة الشرعية”، ويجب الأخذ على يده.

وذكرت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر”: “من ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية، خرج عن مقتضى البيعة الشرعية، فيجب الأخذ على يده؛ صيانة لوحدة الصف والكلمة.”

وأضافت الهيئة أن المملكة تأسست على الكاتب والسنة، في تغريدة أخرى: “المملكة العربية السعودية تأسست على الكتاب والسنة، ونحن مع ولاة أمرنا في كل ما يرونه مصلحة للبلاد والعباد، وهذا مقتضى البيعة الشرعية.”

وتابعت الهيئة بأنه “من النعم العظيمة خدمة الحرمين الشريفين، حيث يشرف أهل هذه البلاد وعلى رأسهم ولاة أمرهم بتقديم كل ما يستطيعون، عمارة معنوية ومادية.” وأشارت إلى أنه “من النعم العظيمة (أيضاً) اجتماع الكلمة ووحدة الصف، التي ما تمت إلا بتلاقي القلوب على هدى الكتاب والسنة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله.”