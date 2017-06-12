 الجيش اليمني يحبط هجوماً للانقلابيين في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يحبط هجوماً للانقلابيين في تعز هيئة كبار العلماء : كل من ينتمي للولاءات السياسية الخارجية خروج عن البيعة الشرعية ترقية الغامدي إلى رتبة عقيد بلدية الخرج تستعد لمهرجان عيد و صيف الخرج 38 رئيس وزراء قطر: على السعودية النظر إلينا كشقيق أصغر شرطة لندن : 58 شخصًا مفقودًا أو في عداد القتلى جراء حريق برج غرينفيل 30 مبخرة لتطييب المسجد الحرام خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكيًا بترقية (40) قاضياً وتعيين ( 5 ) قضاة بديوان المظالم الشعلان : الأوامر الملكية أكدت على مبدأ الفصل بين السلطات تهيئة (423) مُصلى وجامعاً لصلاة عيد الفطر المبارك في حائل بيان تفصيلي من صحة المدينة عن ضحايا حادث طريق الهجرة الدوري الرمضاني لكرة القدم يختتم أنشطته بدار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف

الجيش اليمني يحبط هجوماً للانقلابيين في تعز

الجيش اليمني يحبط هجوماً للانقلابيين في تعز
المناطق _واس

أحبط الجيش اليمني اليوم هجوماً للميليشيا الانقلابية غرب مدينة تعز، وسط اليمن.
وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في بيان بصفحته على “فيس بوك”، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إحباط هجوم لمسلحي ميليشيا الحوثي على جبل الممطار غربي المدينة، مشيراً إلى أن جبهة الكدحة هي الأخرى شهدت معارك عنيفة إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها في الأيام الأخيرة.
وأكد البيان أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم واجبار عناصر الانقلاب على التراجع والانسحاب.

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