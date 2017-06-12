الجيش اليمني يحبط هجوماً للانقلابيين في تعز

أحبط الجيش اليمني اليوم هجوماً للميليشيا الانقلابية غرب مدينة تعز، وسط اليمن.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في بيان بصفحته على “فيس بوك”، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إحباط هجوم لمسلحي ميليشيا الحوثي على جبل الممطار غربي المدينة، مشيراً إلى أن جبهة الكدحة هي الأخرى شهدت معارك عنيفة إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها في الأيام الأخيرة.

وأكد البيان أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم واجبار عناصر الانقلاب على التراجع والانسحاب.