 الهلال يمنح ناصر الشمراني مهلة لدراسة العروض المقدمة له | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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الهلال يمنح ناصر الشمراني مهلة لدراسة العروض المقدمة له

الهلال يمنح ناصر الشمراني مهلة لدراسة العروض المقدمة له
المناطق- الرياض

منح مجلس إدارة نادي الهلال المهاجم ناصر الشمراني مهلة لدراسة العروض المقدمة له وتحديد وجهته المقبلة.

واستقر نادي الهلال على الاستغناء عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري بعدما أكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز عدم حاجته للاعب في الفترة المقبلة.

وكان الهلال قد أعار الشمراني لصفوف نادي العين الإماراتي، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلا أن الأخير لم يفتح خط مفاوضات لتجديد الإعارة، ويتنافس الكويت الكويتي، والشباب والفيحاء على التعاقد مع الشمراني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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