الهلال يمنح ناصر الشمراني مهلة لدراسة العروض المقدمة له

منح مجلس إدارة نادي الهلال المهاجم ناصر الشمراني مهلة لدراسة العروض المقدمة له وتحديد وجهته المقبلة.

واستقر نادي الهلال على الاستغناء عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري بعدما أكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز عدم حاجته للاعب في الفترة المقبلة.

وكان الهلال قد أعار الشمراني لصفوف نادي العين الإماراتي، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلا أن الأخير لم يفتح خط مفاوضات لتجديد الإعارة، ويتنافس الكويت الكويتي، والشباب والفيحاء على التعاقد مع الشمراني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.