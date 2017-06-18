 مجلس الشورى بمملكة البحرين يعرب عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل قطر بسياستها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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مجلس الشورى بمملكة البحرين يعرب عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل قطر بسياستها

مجلس الشورى بمملكة البحرين يعرب عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل قطر بسياستها
المناطق _واس

أعرب مجلس الشورى بمملكة البحرين عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل النظام القطري في سياسات مملكة البحرين، وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في العام 2011م، بهدف إثارة الفوضى، وزعزعة الأوضاع في المملكة، وهو ما أثبتته الوثائق والتسجيلات الصوتية التي تم الكشف عنها، التي تؤكد على أن هناك مخطط قطري – إيراني، وأجندات مشتركة بين الطرفين استهدفت مملكة البحرين عبر تنفيذ سلسلة من الأعمال التحريضية للنيل من أمن المملكة واستقرارها.
وأكد مجلس الشورى, وفق وكالة أنباء البحرين, أن الممارسات العدائية ضد مملكة البحرين لم تتوقف منذ ذلك الوقت، إلا أن ما يثير الاستغراب صدور هذه الممارسات من دولة شقيقة تجتمع مع مملكة البحرين في العديد من القواسم المشتركه، وعلى رأسها التاريخ والمصير المشترك، ووحدة الهدف تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقيامها بالتواصل مع الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة واستضافتها، وإنشاء علاقات وثيقة مع الجمهورية الإيرانية بما شكل تهديدًا لأمن دول المنطقة ككل.
وشدد على أن التدخل في الشأن البحريني بأشكاله المتعدده، والمساس بسيادة مملكة البحرين مرفوض من أي طرف كان، مؤكدًا أن البحرين ملتزمة بمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج، وتجفيف منابعه، ومواجهة الداعمين له بالمال أو بالسلاح أو التدريب، وكذلك المحرضين عليه، وذلك صيانة للأمن الوطني، وحفاظًا على النسيج المجتمعي البحريني.

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