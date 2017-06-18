أكد ‏ القاضي السابق والمستشار القضائي الدكتور ياسر البلوي أن تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة واستقلاليتها وارتباطها بالملك حدث هام له انعكاساته الإيجابية على البيئة العدلية وفصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في السعودية خطوة إصلاحية مهمة في تطوير المسار العدلي.

مشيراً بأن مسمى النيابة العامة هو المتعارف عليه بجميع الأنظمة القانونية في العالم وقد تأسست هيئة التحقيق في كنف وزارة الداخلية وقادها رموز من الوزارة ، وكان من أسباب نجاحها وقوتها هو استفادتها من إمكانيات وزارة الداخلية وخبراتها المتراكمة واليوم من مبدأ الفصل بين السلطات تستقل عن وزارة الداخلية وترتبط بالملك ولها استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية لطبيعة مهامها القضائية التحقيقية.

واوضح أن ‏إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام تم بمرسوم ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله ثم صدر أمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ثم باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.

وأضاف في اطار اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتطوير مرافق الهيئة صدر المرسوم الملكي مبني على قرار مجلس الوزراء والمتضمن تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والعشرين من نظام الهيئة التي تضمن إعطاء الصفة القضائية لأعمال الهيئة وتعديل السلم الوظيفي ليتوافق مع كادر القضاء .