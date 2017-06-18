كشافة السلام بالرياض تشارك في خدمة زوار بيت الله الحرام

تشارك كشافة السلام التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي السلام بمنطقة الرياض بالشراكة مع نادي الحي بثانوية عبدالرحمن بن مهدي في خدمة زوار بيت الله الحرام لآداء مناسك العمرة هذا الشرف النبيل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عناية فائقة واهتمام كبير وتسخر له العمل السامي كافة إمكانيات الدولة للعمل والسهر على راحة ضيوف الرحمن وخدمة المحتاجين، حيث تشارك كشافة السلام بعدد ١٨ كشاف و٦ جواله وذلك برعاية من شركة الوفاق لتأجير السيارات حيث ساهمت الفرقة في تنظيم وإرشاد المعتمرين وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين وكذلك السقاية والرفادة بالتعاون مع مركز بادر الموسمي .

من جهته أكد قائد الفرقة الكشفية الأستاذ أكرم مكي للكشافين على تقديم عناية فائقة ترتقي لتطلعات القيادة الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس من أجل راحة زوار بيت الله الحرام ، والحرص دوما على تسخير كافة الإمكانيات وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم وتعزيز الشراكة المجتمعية لرسم صورة رائعة عن المواطنة والانتماء للوطن ببذل أنفسهم لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.