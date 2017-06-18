قانونيون يوضحون التغييرات التي طرأت على عمل التحقيق والإدعاء العام

أشار الأمر الملكي الذي صدر اليوم إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام ، وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة ، والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها ؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ، ودون تأثير من أي جهة كانت ، حيث جاء الأمر الملكي الكريم ليُعدل اسم ” هيئة التحقيق والادعاء العام ” ليكون ” النيابة العامة ” ، ويسمى رئيسها ” النائب العام ” وترتبط مباشرة بالملك ، وتتمتع بالاستقلال التام ، وليس لأحد التدخل في عملها.

وبداية أوضح القانوني الأستاذ علي العلي أن الأمر يحقق الضمانة العدلية للإجراءات ، والمسمى بالنيابة العامة يتماشى مع غالبية الأنظمة القانونية العالمية ويُعبِّر عن أعمالها بالشمول فهو أنسب من هيئة التحقيق والإدعاء العام ،كما أن الأمر تضمن استقلال النيابة العامة (مالياً وإدارياً) وربطها بالملك ولم تُربط برئيس مجلس الوزراء . (ربطها بالملك مُباشرة يُعتبر استقلال عن السلطة التنفيذية .. وهذا يحقق منطوق الأمر الملكي بمنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها .. بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد .. ودون تأثير من أي جهة كانت) .. و الأمر سوف ينعكس إيجابياً على أعمال النيابة العامة كافة؛ وحفظاً للحقوق؛ وسلامة للإجراءات من حدوث الواقعة حتى تنفيذ الحكم(جميع المراحل -الاستدلالات والتحقيقات والمحاكمة والتنفيذ والمراقبة) .. كما سيتبع الأمر الملكي تعديلات واسعة للعديد من الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية المتعلقة بهيئة التحقيق والإدعاء العام (سابقاً) بما يتفق مع استقلالية النيابة العامة التام عن الجهات الأخرى .. وتغييّر المسميات الوظيفية للعاملين بالهيئة سابقاً النيابة حالياً أمراً متوقع بقوة .. (أشير بالأمر لمهلة 90يوماً للرفع بالتعديلات اللازمة من هيئة الخبراء لإقرارها) .. وفق الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد لحرصهم الدؤوب على تحقيق مصلحة ورفاهية شعبها الوفي.

من جهته أشار القانوني عوض العنزي أن من الناحية القانونية يرى القانونيون أنه تماشيا مع ذات الاتجاه السليم الذي اقره الامر الملكي ان يتم تغيير اسم هيئة الرقابة و التحقيق الى النيابة الادارية كونها تمارس أعمال النيابة الإدارية فيقوم ممثل الادعاء بهيئة الرقابة والتحقيق بالمطالبة بمعاقبة الموظف أمام الدائره التأديبية بالديوان وقدسماها المصريون النيابة الإدارية الذين هم أول العرب لدراسة القانون فعندهم النيابة العامه والنيابه الاداريه وكل منهما مستقل عن الآخر والنيابه الاداريه تمثل الادعاء امام مجلس الدوله وكذلك النظر في اختصاصات ديوان المظالم . لان ديوان المظالم حاليا يباشر أعمال لا علاقة لها بالتظلم كعمل الدائرة التأديبية فهي تنظر في معاقبة الموظف وفصله ولا علاقة لها بالمظالم.

وقال المحامي سعود برجس الرمان إن أوامر خادم الحرمين الشريفين بتحويل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام بمسمى نيابة عامة يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بالعدالة وما يتصل بها.لقد كانت هيئة التحقيق والإدعاء العام والتي تمثل السلطة القضائية لزمن طويل تحت مظلة وزارة الداخلية كسلطة تنفيذية، وبلا شك كان يوجد تداخل بين السلطتين فيه تعارض مصالح قد يضر بمصالح الناس ويضر بالحياد الذي لا بد أن يتوفر لأي سلطة قضائية حتى تقوم بعملها على أكمل وجه وأن تغيير المسمى واستقلالها بهذا الشكل يجعل عملها أكثر احترافية والنيابة العامة جزءا من السلطة القضائية، وتعتبر خصم شريف في الدعوى الجنائية فهي خصم شريف لا مصلحة خاصة لديها فهي لا تهدف إلي تحقيق أي مصلحة شخصية وإنما تهدف إلى تحقيق العدالة بالمجتمع وبلا شك أن الأمر الملكي الكريم بتعديل الاسم وتحويل هيئة التحقيق والادعاء العام الي النيابه كان يتطلب مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وهذا ما شمله الأمر بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة خلال تسعين يوم وهذا الحرص من خادم الحرمين الشريفين على ان تتواكب الانظمه هذا التحول.

المستشار القانوني عبدالله بن عبدالرزاق الحربي قال ان مرجعية النيابة العامة مباشرة للملك خطوه هامه تتماشى مع المعمول به بمختلف دول العالم المتقدمة قضائيا بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية وتعزيز مبدأ الحياد اثناء اجراءات التحقيق بما يكفل بإذن الله المساهمة في تحقيق العدالة وتركيز أعمال النيابة العامة بوصفها جزء من أعمال السلطة القضائية.