بلدية محايل تنهي استعداداتها لعيد الفطر

أنهت بلدية محافظة محايل عسير استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٣٨.

وأوضح رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي آل مصمع بأن البلدية كثفت جهودها في متابعة نظافة الطرق والشوارع والميادين والساحات العامة والمتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والملاعب وتجميل المداخل واعمدة الإنارة بعقود الزينة التجميلية وتجهيز ساحة الاحتفالات التي سيقام عليها احتفال العيد بوسط البلد اول ايام العيد، كما تم تجهيز العديد من لوحات التهنئة بالعيد.

وأكد آل مصمع أنه تم تشكيل فريق عمل لنظافة مصليات الأعياد وتهيئتها لأداء صلاة العيد بها وتكثيف أعمال النظافة والصيانة ومتابعة واستمرار أعمال الرقابة الصحية على جميع المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس من خلال فريق العمل المكلف بأعمال البلدية خلال الإجازة بتقديم الخدمة والمتابعة لأعمال البلدية ومواجهة المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بمتابعة وإشراف من رئيس البلدية المكلف بالإجازة المهندس عبدالرحمن الأسمري، والذي دعا إلى تعاون المواطنين بالابلاغ المباشر عن اي ملاحظات أو مخالفات من خلال الاتصال بمركز عمليات البلدية على الرقم (940)