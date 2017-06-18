 وزير الثقافة والإعلام يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لمدة أربع سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الثقافة والإعلام يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لمدة أربع سنوات

وزير الثقافة والإعلام يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لمدة أربع سنوات
المناطق _واس

أصدر معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لمدة أربع سنوات.
وشمل القرار الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف رئيساً للجمعية وعضوية كل من : الدكتور أسامة بن سعيد القحطاني عضواً ونائباً للرئيس ، والأستاذة أسماء بنت عبدالله الدخيل ، والدكتورة أمل بنت محمد التميمي ، والأستاذ توفيق بن فرج الزايدي ، والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل ، والدكتور عبدالله بن محمد الحيدري ، والأستاذ فهد بن صالح الحوشاني ، والدكتور نايف بن خلف الثقيل ، والأستاذة هنا بنت عبدالله العمير عضواً.

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