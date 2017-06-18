 سياحة جدة توجه الدعوة لأكثر من ٦٠ من الجهات والمهتمين لتقديم أوراق علميه في الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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سياحة جدة توجه الدعوة لأكثر من ٦٠ من الجهات والمهتمين لتقديم أوراق علميه في الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية

سياحة جدة توجه الدعوة لأكثر من ٦٠ من الجهات والمهتمين لتقديم أوراق علميه في الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية
المناطق _مكة المكرمة
وجه مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد العمري الدعوه الى المختصين في الآثار والتاريخ والعمارة والتراث الشفهي  للمشاركة في الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية والذي سيعقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزبز حفظه الله خلال الفتره من ٧- ٩ نوفمبر ٢٠١٧م بالرياض

يذكر ان الملتقى سيركز على تسعة محاور وهي :-

١- آثار ما قبل التاريخ
٢- الرسوم الصخريه
٣- طرق التجاره والحج
٤- آثار الجزيره العربيه قبل الاسلام
٥- آثار العصور الاسلاميه
٦- العماره والفنون
٧- الكتابات القديمه والاسلاميه
٨- الآثار الغارقه
٩- مواقع التراث الشفهي

وقد اشار العمري الى ان الدعوه وجهت للمتخصصين ومنهم جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جده وهيئة المساحة الجيولوجيه وأمانة جدة لحث اعضاءها من الاكاديميين والباحثين والكليات والأقسام المتخصصه على المشاركة .

اضافة الى توجيه الفرع الدعوة الى المهتمين في تلك المحاور من المكاتب الاستشاريه أو من المتخصصين خارج نطاق الجامعات والهيئات .

وقد ابدى كل من معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي استعداد الجامعه للمشاركة وكذلك ابدى الدكتور عبدالفتاح مشاط مدير جامعة جده استعدادهم للمشاركة ، في ما يخصهم من محاور الملتقى التسعه.

من جهة اخرى ابدى معالي الدكتور زهير نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجيه استعدادهم للتعاون .
وقد ابدى اصحاب المعالي شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان على جهوده المميزه وإتاحة سموه الكريم للمتخصصين في اثراء مثل هذه الملتقيات  ، مقدمين الشكر كذلك  لمكتب الهيئة في المنطقة لمثل هذا التفاعل والتواصل .

من جهة ثالثة اشاد سعادة البروفيسور الدكتور عدنان عدس عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بهذه الفكره الغير مسبوقه . وكذلك البروفيسور الدكتور سامي عنقاوي شكرهما لسمو الامير سلطان على هذه المبادرات المميزه .

اما المهندس طارق شلبي والمهندس طلال سمرقندي فقد أكدا ان هذه الدعوه لهم كمكاتب متخصصه ليس بجديد على الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لاشراك قطاع الأعمال في مختلف نشاطاتها التراثيه والاثاريه والتسويقيه والتدريبيه وغيرها مقدرين للهيئة استمرار تواصلها مع المجتمع والمتخصصين في مثل هذه المجالات وغيرها .

وقد أكد الاستاذ العمري ان الدعوه وجهت من فرع جده الى ما يقارب 60 من المتخصصين والمهتمين بحده ، وأهاب بالجميع الدخول على موقع الملتقي والتسجيل على البريد الاليكتروني التالي :-
icsa@scth.gov.sa

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