 أغلى منزل في سان فرانسيسكو للبيع مقابل 40 مليون دولار! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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أغلى منزل في سان فرانسيسكو للبيع مقابل 40 مليون دولار!

أغلى منزل في سان فرانسيسكو للبيع مقابل 40 مليون دولار!
المناطق _متابعات

طرح منزل في “باسيفيك هايتس” بـ”سان فرانسيسكو” للبيع مقابل 40 مليون دولار ليعد الأغلى على الإطلاق في المدينة حتى الآن، وذلك بعد تطويره من جانب شركة “بيل كامبل أوف ماربل مانجمنت” على مدار الأربعة أعوام الماضية، وفقا لتقرير نشرته “وول ستريت جورنال”.

بني المنزل في القرن التاسع عشر ثم هدم بالكامل ليصبح قصرا فاخرا على مساحة 3.3 ألف متر مربع، ويتميز الموقع بوجود مجموعة من المشاهير والمليارديرات مثل المؤسس الشريك لـ”أوراكل” “لاري إليسون” والمصمم لدى “آبل” “جورو جوني”.

يتميز القصر بإطلالاته المميزة ونوافذه الزجاجية الكبيرة من الارضيات إلى السقف كما يتوفر به العديد من غرف النوم والمعيشة ومطبخ فسيح، وسوف يتاح لدى مالكه استخدام السلم أو المصعد للتنقل بين طوابقه.

يوجد سبع غرف للنوم في المنزل وجناح رئيسي فاخر هو الأكبر بينهم بالإضافة إلى ثمانية مراحيض وقاعة للألعاب البدنية ونادي صحي وقاعة سينما ومطبخ اعلى القصر.

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