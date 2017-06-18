 محمد بن سلمان يستقبل شيخ شمل وأمير فوج قبائل آل مرة وشيوخ المملكة والخليج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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محمد بن سلمان يستقبل شيخ شمل وأمير فوج قبائل آل مرة وشيوخ المملكة والخليج

المناطق- الرياض

استقبل ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان  شيخ شمل وأمير فوج قبائل آل مرة، وشيوخ القبيلة في ⁧‫المملكة‬⁩ والخليج.

ويظهر بالفيديو المتداول رئيس الفوج الأربعين الشيخ فيصل بن لاهوم المري، وكان يتحدث لسمو الأمير والحضور وقال :”قطر حكمها علي بن عبدالله السفياني وهو الحاكم الخامس وقال للملك فيصل أنذاك ليس بين قطر والمملكة حدود، وكان سكان الأحساء إذا ذهبوا إلى قطر يمرون من على منفذ سلوى ومنها على قرية الشبرمي، وكنا نرى قصور الدوحة.

وقام الملك فيصل واعطى قطر من منفذ سلوى 80 كيلو زيادة على حدود  المركز الأول”.

ورد الأمير محمد بن سلمان أن مواقف شيوخ قبائل قطر غير مستغربة ، والمعادن هي من تبين الشدائد.

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