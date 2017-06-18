 “الجزيرة” تبث تظاهرة لبريطانيين ضد “تريزا ماي” على أنها ضد “مقاطعة قطر “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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“الجزيرة” تبث تظاهرة لبريطانيين ضد “تريزا ماي” على أنها ضد “مقاطعة قطر “

“الجزيرة” تبث تظاهرة لبريطانيين ضد “تريزا ماي” على أنها ضد “مقاطعة قطر “
استمراراً لحملة التضليل الإعلامية، وتشويه سمعة الدول العربية، بثت قناة «الجزيرة» «فيديو» لمظاهرات في لندن لعدد من البريطانيين، ضد رئيسة الوزراء تيريزا ماي، زاعمة أن هذه المظاهرة كانت أمام سفارة الإمارات بلندن.
ويظهر الفيديو مطالب المتظاهرين باستقالة ماي بسبب تعامل الحكومة البريطانية مع حريق لندن، بالإضافة إلى مطالب لفئة تحمل أعلاماً «شاذة» ولافتات عليها مطالبهم.
الفيديو بثته قناة «الجزيرة» على أنه مظاهرة أمام السفارة الإماراتية في بريطانيا حاولت أن تصفه على أنه تحرك احتجاجي ضد مقاطعة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين لدولة قطر.

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