 استشهاد ضابط وإصابة 3 بإطلاق نار على سيارة أمن مركزى بالمعادى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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استشهاد ضابط وإصابة 3 بإطلاق نار على سيارة أمن مركزى بالمعادى

استشهاد ضابط وإصابة 3 بإطلاق نار على سيارة أمن مركزى بالمعادى
المناطق- القاهرة
أكد مصدر أمنى، وقوع حادث إطلاق نيران من مجهولين على سيارة أمن مركزى، بالقرب من كارفور المعادى، على طريق “الأوتوستراد”، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة، وإصابة آخر، و3 مجندين، وانتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث.
وأضاف المصدر، أن الحادث نتج عنه انفجار تنك السيارة، واشتعال النيران بها، وانتقلت سيارتى إطفاء إلى المكان، وأخمد رجال الدفاع المدنى الحريق، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحادث، لحين إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكلف المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، فريق من نيابة الحوادث ونيابة البساتين الجزئية بإشراف أحمد مجدى مدير النيابة، بالانتقال إلى موقع حادث إطلاق النار على سيارة أمن مركزى، بالقرب من كارفور المعادى، على طريق “الأوتوستراد”، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة، وإصابة آخر، و3 مجندين لمعاينة مكان الحادث بمجرد تامين المكان و ذلك لرفع البصمات و فحص فوارغ الطلقات لتحديد الجناة.

ومن المقرر أن تأمر النيابة بتشريح جثة الضابط المتوفى لبيان سبب الوفاة وستستمع للمصابين بمجرد أن تسمح حالتهم بذلك. وقررت النيابة انتداب خبراء المعمل الجنائى لفحص المكان، وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.
وكان قد وقع منذ قليل حادث إطلاق نيران من مجهولين على سيارة أمن مركزى، بالقرب من كارفور المعادى، على طريق “الأوتوستراد”، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة، وإصابة آخر، و3 مجندين، وانتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث.

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