19 قتيلا جراء حريق غابات في البرتغال

وأوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية، خورخي غوميز، لوسائل الإعلام: “تلقينا تأكيداً بمقتل 19 شخصا جميعهم من المدنيين”.

وأضاف أن “3 منهم فارقوا الحياة جراء استنشاق الدخان فيما تفحم 16 آخرون داخل سياراتهم عندما وجدوا أنفسهم محاصرين من النيران على الطريق بين فيغيرو دوس فينوس وكاستانييرا دي بيرا”.

وذكر غوميز أن هناك 14 جريحا بين المدنيين، حالات 10 بينهم خطرة، لافتا إلى وجود 6 جرحى بين رجال الإطفاء.

واندلع الحريق السبت قبيل الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (14:00 توقيت غرينيتش) في بيدروغاو غراندي في منطقة ليريا.

وتم حشد زهاء 500 رجل إطفاء و160 آلية ليل السبت، الأحد، لمكافحة الحريق.