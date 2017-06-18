 19 قتيلا جراء حريق غابات في البرتغال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صورة لخادم الحرمين خلال قضائه العشر الأواخر من رمضان بمكة المكرمة إلغاء لاصق تأشيرات العمرة الصادرة في 7 دول استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط وغرب المملكة نوكيا 3310 يصل الأسواق العربية بسعر مفاجئ 19 قتيلا جراء حريق غابات في البرتغال مقتل قيادي حوثي شرقي تعز البحرين تسعى لمحاكمة أعضاء “المؤامرة القطرية” العثور على جثث مفقودي المدمرة الأمريكية قبالة سواحل اليابان بالصور.. كتاب مؤرخ مصري شهير عام 1959 يثبت سعودية “تيران وصنافير” “الإعلام” تتوعد منتحلي مسمى “إعلامي” بالمحاسبة القانونية استشهاد ضابط وإصابة 3 بإطلاق نار على سيارة أمن مركزى بالمعادى “الجزيرة” تبث تظاهرة لبريطانيين ضد “تريزا ماي” على أنها ضد “مقاطعة قطر “

19 قتيلا جراء حريق غابات في البرتغال

19 قتيلا جراء حريق غابات في البرتغال
المناطق - وكالات

قُتل 19 شخصا وجرح نحو 20 آخرين، السبت، من جراء حريق غابات في منطقة ليريا وسط البرتغال اشتدت حدته في شكل مفاجئ، على ما أعلنت الحكومة البرتغالية، ليل السبت الأحد.

 

وأوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية، خورخي غوميز، لوسائل الإعلام: “تلقينا تأكيداً بمقتل 19 شخصا جميعهم من المدنيين”.

وأضاف أن “3 منهم فارقوا الحياة جراء استنشاق الدخان فيما تفحم 16 آخرون داخل سياراتهم عندما وجدوا أنفسهم محاصرين من النيران على الطريق بين فيغيرو دوس فينوس وكاستانييرا دي بيرا”.

وذكر غوميز أن هناك 14 جريحا بين المدنيين، حالات 10 بينهم خطرة، لافتا إلى وجود 6 جرحى بين رجال الإطفاء.

واندلع الحريق السبت قبيل الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (14:00 توقيت غرينيتش) في بيدروغاو غراندي في منطقة ليريا.

وتم حشد زهاء 500 رجل إطفاء و160 آلية ليل السبت، الأحد، لمكافحة الحريق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>