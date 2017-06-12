 استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط وغرب المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط وغرب المملكة

استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط وغرب المملكة
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة, فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل و القصيم ،وأجزاء من مناطق الرياض , الشرقية والمدينة المنورة .
كما تستمر السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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