إلغاء لاصق تأشيرات العمرة الصادرة في 7 دول

وجهت وزارة الخارجية ممثليات المملكة في 7 دول إلى إلغاء لاصق تأشيرات العمرة الصادرة من قبلها، على أن تتم طباعة كل تأشيرة على ورقة مقاس (A4).

وأوضحت مصادر وفقا لصحيفة “مكة”، أن هذا الإجراء يأتي بعد نحو 3 أشهر من إلغاء لاصق تأشيرات الحج الصادرة من ممثليات المملكة في دولتي إندونيسيا والهند، لافتة إلى أنه انضم إلى القرار ممثليات المملكة في بريطانيا والسودان والإمارات وبنغلاديش وماليزيا وتركيا وألمانيا.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، وجهت شركات الطيران الناقلة للمعتمرين من الدول السبع باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من صحة تأشيرات العمرة عبر رابط إلكتروني محدد، قبل إنهاء إجراءات صعود الطائرة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة المهندس عبدالعزيز دمنهوري إن الإجراء جاء بتوجيه من الجهات العليا بعد نجاح التجربة في موسم الحج الماضي على حجاج دولتي إندونيسيا والهند.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى سرعة استخراج التأشيرة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، وهيئة الطيران المدني، وهو عمل تكاملي، حيث تتأكد الجهة الناقلة من وجود التأشيرة عبر منصة وزارة الخارجية المخصصة لذلك.