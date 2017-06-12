 انتهاء مهلة مغادرة المواطنين القطريين اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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انتهاء مهلة مغادرة المواطنين القطريين اليوم

انتهاء مهلة مغادرة المواطنين القطريين اليوم
المناطق - الرياض

تنتهي بنهاية اليوم مهلة الـ14 يوماً التي حددتها المملكة و  الإمارات و  البحرين لمغادرة المواطنين القطريين المقيمين على أراضيها، وعودة مواطنيها الموجودين في الدوحة، في وقت دخلت فيه أزمة العلاقات منعطفات جديدة بتأكيد الرياض أنها بصدد إعداد قائمة شكاوى حول ممارسات النظام القطري، وتكشف مؤامرة جديدة على أمن البحرين.

ومنذ قطع الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة علاقاتها مع  قطر في 5 حزيران/يونيو الحالي، انضم عدد من الدول إلى جهود محاصرة  الإرهاب القطري، حتى تجاوز عدد الدول المقاطعة الـ16 دولة.

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