بالفيديو.. سر وصفة “العودة” لحياة مديدة خالية من الأمراض

كشف الدكتور سلمان العودة سر خلوه وسلامته من الأمراض رغم تجاوز عمره الستين عاماً، مشيراً إلى أن السر في مسألة صعبة وهي تفريغ القلب من الحقد والحسد والضغينة والأحزان قدر المستطاع.

وقال العودة إن كل إنسان قادر مع التجربة والتكرار على تصفية قلبه من هذه الأعراض والأمراض أولاً بأول، من خلال ألا يكون في قلبه حقد أو ضغينة من أحد والتحكم في ردة فعله تجاه ما يحدث في العالم المحيط به من أحداث ولو كانت مؤلمة.

وحثَّ الشيخ العودة، خلال لقائه ببرنامج “سر” على قناة “المجد”، على الاقتصاد في الدعاء والالتزام بجوامع الأدعية، مستشهداً بالمأثور عن السلف: “يكفي من الدعاء ما يكفي الطعام من الملح”.