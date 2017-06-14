 بالفيديو.. سر وصفة “العودة” لحياة مديدة خالية من الأمراض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. سر وصفة “العودة” لحياة مديدة خالية من الأمراض

بالفيديو.. سر وصفة “العودة” لحياة مديدة خالية من الأمراض
المناطق - الرياض

كشف الدكتور سلمان العودة سر خلوه وسلامته من الأمراض رغم تجاوز عمره الستين عاماً، مشيراً إلى أن السر في مسألة صعبة وهي تفريغ القلب من الحقد والحسد والضغينة والأحزان قدر المستطاع.

وقال العودة إن كل إنسان قادر مع التجربة والتكرار على تصفية قلبه من هذه الأعراض والأمراض أولاً بأول، من خلال ألا يكون في قلبه حقد أو ضغينة من أحد والتحكم في ردة فعله تجاه ما يحدث في العالم المحيط به من أحداث ولو كانت مؤلمة.

وحثَّ الشيخ العودة، خلال لقائه ببرنامج “سر” على قناة “المجد”، على الاقتصاد في الدعاء والالتزام بجوامع الأدعية، مستشهداً بالمأثور عن السلف: “يكفي من الدعاء ما يكفي الطعام من الملح”.

التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    بوعزيز

    اكبر مجرم الله يديم لنا حكام الخليج ويذل الحكام الجهال أمثال الثاني وتخب عليكم

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  2. ١
    بوعزيز

    جايك الدور يا اخونجي

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