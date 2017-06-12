 جمعية العارضة الخيرية تعتمد صرف أكثر من 300 الف لكسوة الأيتام بالعيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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جمعية العارضة الخيرية تعتمد صرف أكثر من 300 الف لكسوة الأيتام بالعيد

جمعية العارضة الخيرية تعتمد صرف أكثر من 300 الف لكسوة الأيتام بالعيد
المناطق - أمل بهكلي
اعتمدت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان صرف مبلغ (316400) ريال، وذلك لكسوة عدد (1582) يتيم ويتيمة.
حيث أن هذا المشروع من المشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام في شهر رمضان المبارك.
ويتم ذلك عن طريق صرف فواتير تحتوي على عدد الأفراد لكل أسرة وقيمة الكسوة لهم وتصرف من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس . حيث تم التعاقد مع اكثر من خمسة محلات تجارية متخصصة .
منها محلين بمحافظة ابو عريش . وثلاثة محلات من محافظة العارضة .
 والتي تهدف الى التيسير على الايتام وفتح باب المنافسة في تخفيظ الأسعار .
علما انه يصرف لكل فرد مبلغ 200 ريال تكلفة الكسوة .. وقدمت الجمعية شكرها الى كافة المحسنين وفاعلي الخير على دعمهم ومساندتهم لأبنائهم الأيتام

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