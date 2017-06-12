 5 أعراض تدل على نقص البروتين في الجسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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5 أعراض تدل على نقص البروتين في الجسم

5 أعراض تدل على نقص البروتين في الجسم
المناطق - الرياض

البروتينات هى المغذيات الأساسية للحفاظ على قدرة الجسم فهى سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية، وهى جزيئات مهمة ولازمة لتعزيز وظائف الجسم المختلفة.
البروتين هو مكون من كل خلية فى الجسم، ويستخدمه الجسم لبناء وإصلاح الأنسجة، وتكوين الانزيمات والهرمونات وغيرها من المواد الكيميائية للجسم، كما أنه يساعد على بناء العظام والعضلات والغضروف والجلد وحتى الدم.
وعلى عكس الكربوهيدرات والدهون، جسمك لا يخزن البروتين، لذلك، تحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين بانتظام لإعطاء جسمك إمدادات جيدة من هذه المغذيات الحيوية.
وتأتى البروتينات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما فى ذلك اللحوم والحليب والأسماك وفول الصويا والبيض، وكذلك الفول والبقول والزبدة.
وفى هذا السياق، قدم الموقع الطبى الأمريكى “TopHomeremedies”، أهم 5 علامات على أنك لا تأكل ما يكفى من البروتين، وتشمل:
1. ضعف العضلات:ضعف العضلات المفاجئ أو الألم يمكن أن يكون علامة على أن النظام الغذائى الخاص بك يفتقر إلى الكمية الموصى بها من البروتين.
2. تساقط الشعر:يتكون شعرك فى الغالب من بروتين يعرف باسم “الكيراتين”، وهذا المعدن مهم لصحة الشعر، والبروتين هو المغذى الأساسى للشعر. لذلك، عندما كنت لا تحصل على ما يكفى من البروتين، يؤدى إلى تساقط الشعر.
3. الرغبة الشديدة فى الغذاء:علامة أخرى على أن جسمك يفتقر إلى البروتين هو الرغبة الشديدة فى الغذاء، لأن تناول نظام غذائى مرتفع فى الكربوهيدرات /أو السكر، يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى السكر فى الدم وتجعلك تشعر بالجوع بشكل متكرر.
4. الاحتفاظ بالسوائل: تراكم السوائل، وخاصة فى الجزء السفلى من الجسم، هو علامة أخرى على ضعف تناول البروتين، حيث أن البروتين يلعب دورا هاما فى الحفاظ على السوائل من التراكم فى الأنسجة، وخاصة فى القدمين والكاحلين.
5. خفض أداء المناعة: مستوى البروتين المنخفض فى النظام الغذائى الخاص بك قد تجعلك أكثر عرضة للأمراض، حيث أن البروتين يساعد على الحفاظ على الجهاز المناعى يعمل بشكل صحيح، حيث إن الخلايا المناعية مصنوعة فى الغالب من البروتينات.

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