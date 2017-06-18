 الحملة السعودية توزع السلال الرمضانية لـ 3509 أسر من اللاجئين السوريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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الحملة السعودية توزع السلال الرمضانية لـ 3509 أسر من اللاجئين السوريين

الحملة السعودية توزع السلال الرمضانية لـ 3509 أسر من اللاجئين السوريين
المناطق - واس

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا من خلال مكتبها في لبنان السلال الرمضانية على 3509 أسر من الاشقاء اللاجئين السوريين في كل من منطقة دده الكورة وجبل لبنان والبقاع الأوسط وتعنايل والمنية وعكار و دير عمار وذلك ضمن برنامجها الرمضاني ” ولك مثل أجره 5 ” لتصل لمحطتها السابعة والسبعين .
وقال مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال ” إن الحملة وضمن الجهود الاغاثية التي تسعى لتحقيقها من خلال تقديم المساعدات الاغاثية للأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان لينعموا بظروف جيدة جراء ما أصابهم من تهجير وتدمير ، ما زالت مستمرة في تقديم خدماتها الاغاثية التي من شأنها ان تكون عونا لهم في مثل هذه الظروف الصعبة ” .
بدوره أوضح المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الجهود الإنسانية المقدمة من قبل الحملة السعودية تسعى لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية للشقيق السوري التي من شأنها أن توفر المتطلبات الأساسية للصمود في مثل هذه الظروف الصعبة .

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