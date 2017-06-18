عشرين كشافا يقدمون اعمال تطوعية من تبوك إلى مكة

انطلقت إلى مكة المكرمة قافلة النادي الكشفي الموسمي “بادر” للأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن المسار التطوعي لبرنامج ” إجازتي”، والذي تشرف عليه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطُّلاب.

وأوضح المساعد لشؤون تعليم البنين الرئيس التنفيذي لأندية الحي والأندية الموسمية ماجد بن عبدالرحمن القعير، أن القافلة شملت20 كشافاً بقيادة مدير إدارة نشاط الطلاب ، مشيراً أنهم سيقدمون العديد من الأعمال التطوعية خلال خط سيرهم من تبوك إلى مكة المكرمة.

وأبان القعير، أنه البرنامج ، يأتي لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ويهدف إلى تنمية القيم والاتجاهات السليمة للكشافين ،وصقل مهاراتهم الشخصية، بالإضافة إلى تنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع لديهم.