بلدية رأس تنورة : غسيل وتطهير الحاويات الكبيرة والخرسانية (بريكاست)

أكملت بلدية محافظة رأس تنورة جميع استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بوضع برنامج عمل مكثف شامل لجميع الأقسام الخدمية، وكذلك الصيانة والإنارة من أجل تقديم خدمة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.

و أوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن البرنامج الذي وضعته البلدية اشتمل على خمسة محاور رئيسيه هي : صحة البيئة ، النظافة العامة، الحدائق والتجميل وقسم مراقبة الكورنيش وصيانة الكهرباء حيث تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين للقيام بجولات صباحيه ومسائية للتأكد من توفر الشروط الصحية في المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة مثل المخابز والبقالات والمطابخ والمطاعم من أجل تأمين غذاء سليم للجميع، لافتا الى أنه نتج عن تلك الجولات تحرير بعض المخالفات على المحلات التي لم تلتزم بالشروط الصحية وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليهم، كما تم تهيئه مسلخ البلدية لاستقبال ذبائح المواطنين بالعيد، وذلك بزيادة عدد العمالة وتوفير الاشتراطات الصحية والخدمية بالمكان مؤكدا بأنه يتم متابعة ذلك و استمرار أعمال المكافحة والتطهير ضمن البرنامج الخاص بذلك.

وأضاف السبيعي أن البلدية قامت بعمل مكثف خلال الأيام الماضية وذلك بنظافة وغسيل وتطهير جميع الحاويات الكبيرة بالمحافظة والحاويات الخرسانية (بريكاست) مع رش جميع الحاويات بالمبيدات اللازمة، كما تم أيضا تنظيف الميادين العامة وكذلك موقع الاحتفالات بغسل الأرضية ونظافة دورات المياه و غسل وكنس الشوارع الرئيسية، مثل طريق الملك عبد العزيز، والملك عبدالله، والأمير نايف و غسل الجوامع التي تم اعتمادها لإقامة صلاة العيد فيها و تم تسوية وإزالة الحشائش لمصلى العيد بالمحافظة و تم دعم فرق الكنس بأعداد إضافية للقيام بأعمال الكنس المعتادة مع التركيز على المناطق القريبة من الجوامع التي ستقام بها صلاه العيد وكذلك أماكن الجلوس وبالحدائق العامة والشوارع التجارية بالمحافظة هذا وسيتم تأمين عماله إضافية ابتداء من أول أيام العيد بمنطقه الكورنيش للقيام بالتقاط الأوراق والنفايات وإعمال الكنس ونظافة دورات المياه وإصلاح التلفيات أول بأول و ذلك على مدار الساعة .

وبين رئيس بلدية محافظة رأس تنورة أن هناك أعمال تهيئه على جميع الحدائق بالمحافظة والمسطحات الخضراء بقص النجيل وتحديد الممرات وصيانة شبكات الري و إعادة صيانة ودهان جميع أسوار الحدائق بالمحافظة وكذلك صيانة ألعاب الأطفال وغسل جميع المظلات بالحدائق العامة و صيانة جميع ملاعب كرة القدم والسلة الموجودة بالحدائق وذلك بصيانة الأسوار الخاصة بالملاعب وصيانة الأرضية وترتيبها و تم استبدال كراسي ( بري كاست ) التالفة في بعض الحدائق وإعادة تجديد دهانها .

وأشار المهندس بندر السبيعي أنه تم عمل صيانة مكثفه لجميع المسطحات الخضراء بالكورنيش و ذلك بقص النجيل وتكريب النخيل البلدي ونخيل الواشنطونيا وصيانة شبكات الري للكورنيش و تم زراعة ما يقارب ( 300000 ثلاثمائة ألف زهرة ) متنوعة بأماكن متفرقة من الكورنيش و تم غسل جميع الحاويات والمظلات وألعاب الأطفال وأرصف المشاة والجزر الوسطى لكامل الكورنيش وكذلك صيانة دورات المياه و تم أيضاً تعميد بعض المراقبين الصحيين لكشف على البوفيهات الموجودة بالكورنيش والتي تقدم خدمات لمرتادي الكورنيش و تم تكثيف الصيانة حول مجاميع ألعاب الأطفال وذلك بتسوية الأرضية وإصلاح التالف منها وشملت ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة و تم تهيئة وتجهيز ملاعب كرة القدم والطائرة والسلة بالكورنيش و سيتم تكثيف عمل دوريات الأمن التابعة للبلدية مع مراقبين عامين في الكورنيش واتخاذ ما يلزم أول بأول ومتابعة المخالفات من المرتادين مثل ركوب السيارات على الأرصفة والمسطحات الخضراء وإشعال النار عليها ومنع الباعة المتجولين و سيتم تامين عماله خاصة لدعم موقع الاحتفال المقام خلال فترة العيد على الكورنيش البحري وذلك بتوزيع الحاويات ونظافة الموقع أول بأول ورفع الأوراق وخلافه من موقع الاحتفال و سيتم خلال أيام العيد توزيع أكياس خاصة بالنظافة لزوار الكورنيش للمحافظة على النظافة العامة للكورنيش و سيتم بإذن الله توزيع زهور تحمل شعار البلدية على زوار المحافظة والكورنيش وبعض الدوائر الحكومية بالمحافظة احتفالية بعيد الفطر المبارك.

كما أنهت البلدية تركيب مجسمات ضوئية ديكورية جديدة بشوارع المحافظة وعمل صيانة للأشكال الجمالية على الأعمدة بكافة أنواعها وصيانة الإنارة التجميلية بمدخل المحافظة و تم صيانة الإنارة التجميلية بميدان القوارب والدانة وأبو مريخة بكورنيش المحافظة و تم صيانة فوانيس ( الأب لايت ) عند أشجار ونخيل مدخل المحافظة و تم عمل صيانة كاملة لأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والأحياء والممرات ( النوافذ ) وكذلك صيانة الاعمدة الديكورية بمدخل المحافظة والكورنيش و تم تكثيف أعمال المتابعة والرقابة المسائية نظرا لكثرة زوار الكورنيش والحدائق خلال هذه الفترة