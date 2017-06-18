بلدية بقيق: ضبط (44) مخالفة وإنذار (12) منشأة في رمضان

أنهت بلدية محافظة بقيق جميع استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 1438هـ، من خلال تهيئة المرافق العامة، وتشديد الرقابة الصحية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج أن بلدية محافظة بقيق استكملت جميع استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1438هـ، حيث تم وضع خطة عمل تتضمن برنامجاً متكاملاً لعمل الترتيبات اللازمة، وذلك بتجهيز مصلى العيد وتهيئة الحدائق والمواقع والساحات العامة الخاصة بالمناسبات والفعاليات خلال هذه الفترة وهي مسرح البلدية الذي يتسع لـ (400) شخص، وساحة الاحتفالات والمناسبات بجوار مبنى البلدية بمساحة 15000م2، والحدائق والمنتزهات العامة.

وذكر أنه تم تجهيز فريق عمل من إدارة الكهرباء لتجهيز وصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة والإنارة التجميلية في مداخل المحافظة والشوارع والتقاطعات، وفيما يخص خطة أعمال النظافة فقد تم توجيه مقاول النظافة لمحافظة بقيق والقرى التابعة لها والأحياء المرتبطة بها بمضاعفة الجهود خلال فترة العيد.

وأضاف بأن إدارة الحدائق والتجميل في البلدية قامت بالاستعداد لهذه المناسبة بعمل الصيانة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء والمداخل الرئيسية للمحافظة وذلك بتهذيب الأشجار وتقليمها وأعمال القص والنظافة حيث تم زراعة (45,000) زهرة بالميادين والشوارع العامة والجزر الوسطية وتأهيل الحدائق وذلك بتمديد وصيانة شبكة الريّ وتزويدها بأشجار النخيل البلدي حيث تم زراعة أكثر من (75) نخلة بلدي وكذلك زراعة (200) شجرة أكاسيا، وتم صيانة ألعاب الأطفال استعداداً لاستقبال الزوار والمصطافين.

وأشار بأن إدارة صحة البيئة في البلدية قامت بتكثيف الأعمال الرقابية الصحية على مسلخ البلدية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك تكثيف الرقابة الصحية على المحلات التجارية وأسواق الخضار والفاكهة وأسواق اللحوم والأسماك، ومن نتائج الجولات الرقابية خلال أيام شهر رمضان المبارك زيارة (85) منشأة و ضبط (44) مخالفة وإنذار (12) منشأة ومصادرة (35) قطعة من الأواني التالفة والغير صالحة للاستخدام، وكذلك ضبط لحوم مجهولة المصدر و خضار، بالإضافة إلى ذلك يتم متابعة المشاغل النسائية والتأكد من سلامة الأدوات المستخدمة وعدم عرض وتداول المواد مجهولة المصدر.

وقال أن البلدية ممثلة بإدارة الشئون الفنية قامت بعدد من الأعمال تضمنت البدء بأعمال صيانة وتحسين مداخل المحافظة بتغيير وصيانة للأرصفة المتهالكة وإنشاء أرصفة تحوي أحواض زراعية جمالية وتركيب أعمدة إنارة متناسقة مع الأعمدة القائمة بالمدخل الشمالي، إضافة إلى تحسين الطرق والشوارع الرئيسية لرفع مستوى أدائها ووظيفتها، ومن ضمن الأعمال التي تمت ايضا إنشاء غرف حراسة مع دورات مياه في مرافق ومباني البلدية (المقبرة، مختبر البلدية، مبنى الحركة والكراج.

وأكد بأن البلدية تسعى لتحقيق أهداف التنمية وذلك بالتنسيق بين المختصين والجهات الخدمية الأخرى وتقديم جميع الخدمات البلدية ومبادرات تسعى البلدية إلى تحقيقها في الفترة القادمة بمشيئة الله.