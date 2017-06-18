 أمانة الرياض متمثلة ببلدية عرقة تزيل عدد من مواقع بيع “شاهي الجمر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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أمانة الرياض متمثلة ببلدية عرقة تزيل عدد من مواقع بيع “شاهي الجمر”

أمانة الرياض متمثلة ببلدية عرقة تزيل عدد من مواقع بيع “شاهي الجمر”
المناطق - الرياض

نظمت بلدية عرقه التابعة لأمانة منطقة الرياض جولات تفتيشية على المحلات والمطاعم الواقعة تحت اشراف البلدية حيث عثر على ٤ محلات مخالفة قامت بأغلاقها وتم حيالها اتخاذ اللازم من عقوبات وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة.

ذكر ذلك المهندس “محمد البريكان” رئيس بلدية عرقه واشار الى ان البلدية قامت بازالة ٩ مواقع لبيع شاي جمر وحجزت عربتين لباعة جائلين.

واكد البريكان ان هذه الجولات مستمرة للتأكد من توفر الاشتراطات البلدية في المحلات والعاملين بها.

واكد البريكان ان للمواطن والمقيم دور كبير في الحد من المخالفات وذلك بالشراء من المحلات النظامية والتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠ مبينا انها ستجد كل اهتمام بمشيئة الله.

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