 إصابة أكثر من 500 جندي تركي بالتسمم بوجبة إفطار فاسدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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إصابة أكثر من 500 جندي تركي بالتسمم بوجبة إفطار فاسدة

إصابة أكثر من 500 جندي تركي بالتسمم بوجبة إفطار فاسدة
المناطق - وكالات

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، إن قرابة 500 جندي تركي، في قاعدة عسكرية بمدينة مانيسا، غرب تركيا، أصيبوا بتسمم إثر تناولهم وجبة الإفطار.

وقالت وسائل الإعلام ‏‫نقلا عن والي مدينة مانيسا، إنه جرى نقل المصابين في القاعدة العسكرية إلى المستشفى بعد تناولهم وجبة الإفطار.

ولم يذكر والي المدينة أي تفاصيل أخرى عن الحادث ولا عن الحالة الصحية للجنود.

وتوجه وزيرا الصحة والدفاع رفقة قادة القوة البرية للجيش التركي إلى مدينة مانيسا لمتابعة القضية والأوضاع الصحية للجنود.

وأفادت مصادر بأن عدد الجنود الذين تسمموا بلغ نحو 3 آلاف.

وفي السياق تم اعتقال 21 من أعضاء الشركة التي تزود معسكرات محافظة مانيسا بالغذاء، للتحقيق معهم في قضية التسمم.

يذكر أن حالة التسمم، التي وقعت في القاعدة العسكرية بمانيسا، تعد الثالثة خلال شهر واحد.

ومدينة مانيسا هي عاصمة محافظة مانيسا التي تقع في غرب تركيا، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 215 ألف نسمة.

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