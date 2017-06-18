الرئيس الإيراني يبعث برسالة لأمير قطر

قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى “رسالة شفوية” من الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقام بنقل الرسالة حسين جابري أنصاري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية خلال اجتماعه مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ولم تشر الوكالة القطرية إلا فحوى أو مناسبة الرسالة التي تأتي بالتزامن قطع دول عربية وإسلامية، على رأسها المملكة والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، رغم أن أحد الموقف من قطع العلاقات التقارب القطري من إيران.

وكانت إيران قد ردت على قطع الدول الخليجية والعربية والإسلامية العلاقات ومنع الطيران القطري دول أجوائها بإعلانها استعدادها لتوفير المواد الغذائية لقطر وتخصيص موانئ وخطوط بحرية وجوية لقطر.