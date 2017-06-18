 وكالة “بلومبيرغ”: توجهات أمريكية لرفع العقوبات عن السودان بحلول “12 يوليو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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وكالة “بلومبيرغ”: توجهات أمريكية لرفع العقوبات عن السودان بحلول “12 يوليو”

وكالة “بلومبيرغ”: توجهات أمريكية لرفع العقوبات عن السودان بحلول “12 يوليو”
المناطق - الرياض

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في تقرير لها الخميس، إن مسئولين أمريكيون يؤيدون رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بشكل دائم.
وأضافت الوكالة أنه تماشيا مع الانخراط في المسارات الخمس بشأن رفع العقوبات، يتعين على وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” ان يصدر بحلول “12 يوليو” المقبل توصية رسمية الى الرئيس ترامب بشأن الحظر الاقتصادي.
وقالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصدر مطلع على القرار “انه بينما لم يتخذ تيلرسون قرارا نهائيا فان توصية المساعدين الرئيسيين المشاركين في العملية تشير ان تيلرسون مؤيد لرفع العقوبات”.
وقال التقرير الذي صدر حديثا “يجب على تيلرسون ووزارة الخارجية أيضا أن توازنا احتمال حدوث نكسة إذا ما تم المضي قدما في خطط لتحسين العلاقات مع السودان”.
وتقول مصادر في واشنطن ان الاجهزة الامنية مثل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي والجيش الاميركي يدعمون بقوة رفع العقوبات، ويؤكدون إن التعاون مع الخرطوم امر حيوي لمصالح امريكا الاستراتيجية.

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