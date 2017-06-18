 مشروع حفظ النعمة بمكة المكرمة يستهدف 6 ملايين مستفيد خلال العام الجاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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مشروع حفظ النعمة بمكة المكرمة يستهدف 6 ملايين مستفيد خلال العام الجاري

مشروع حفظ النعمة بمكة المكرمة يستهدف 6 ملايين مستفيد خلال العام الجاري
المناطق - واس

تمكن مشروع حفظ النعمة في ساحات المسجد الحرام ، من جمع ربع مليون وجبة من فائض إفطار الصائمين خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك.
وتم إعادة تدوير الفائض من الطعام من أجل توزيعه على الفقراء والمحتاجين .
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة مكة المكرمة أسامة فيلالي إن مشروع حفظ النعمة نفذ بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، والرئاسة العامة للمسجد الحرام ، وذلك في إطار التكامل والتناغم في تقديم هذه الخدمات للمعتمرين والزوار طوال الشهر الكريم.
وأضاف الفيلالي أن مجلس إدارة الجمعية يستهدف تحقيق فائض طعام خلال عام 2017م ، بإجمالي عدد مستفيدين يبلغ بأكثر من 6 ملايين مستفيد، مشيرا إلى أن الجمعية تهدف من خلال عملها إلى نشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين من خلال الإعلانات الإرشادية وتعريفهم بمدى أهمية حفظ النعمة، وحثهم على التعاون لإفادة أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين .
ولفت النظر إلى أن الجمعية لديها برامج لتنمية موارد الجمعية في ورش صيانة لإعادة تدوير الفائض وتدريب الشباب وتأهيلهم لتنمية مهاراتهم في المهن الحرفية مثل الصيانة والنجارة والتكييف والطبخ، وإعادة تأهيل عدد من أفراد الأسر المحتاجة من خلال تشغيلهم في مشاريع الجمعية حتى يكونوا أفراد منتجين في المجتمع، وإعادة تدوير الفائض من الطعام والأثاث والأجهزة والملابس المطابقة لمواصفات الصحة والسلامة.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم التعاقد مع جمعية البر بمكة المكرمة، ومؤسسة ضيف على السفرة، وشركة سنابل السلام، وشركة أقوات (البيك) وشركة الموارد الوفيرة لتوزيع الملابس ، وعدد من الفنادق والمطاعم وقاعات لأفراح والمطاعم لجمع الفائض من الطعام ، بالإضافة إلى التواصل مع عدد من المكاتب الاستشارية لعمل إستراتيجية الجمعية لمدة 5 سنوات قادمة .
يذكر أن إجمالي الوجبات الموزعة للمستفيدين خلال الــ 3 سنوات الماضية بلغ ما يقارب ثلاثة ونصف مليون وجبة.

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