 مرجع شيعي لبناني يحذر من استغلال إيران الأزمة القطرية لتنفيذ مؤامراتها الخبيثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أهالي العرضيات عبر توتير يطلقون وسماً ويناشدون فيه سمو الأمير خالد الفيصل محكمة التمييز الكويتية تعدل أحكام “خلية العبدلي” من إعدام إلى مؤبد مسؤول تجاري إيراني يتوقع ارتفاع صادرات بلاده إلى قطر لمليار دولار مرجع شيعي لبناني يحذر من استغلال إيران الأزمة القطرية لتنفيذ مؤامراتها الخبيثة مشروع حفظ النعمة بمكة المكرمة يستهدف 6 ملايين مستفيد خلال العام الجاري وكالة “بلومبيرغ”: توجهات أمريكية لرفع العقوبات عن السودان بحلول “12 يوليو” بالصور و الفيديو.. قوات الاحتلال تقتحم ساحات المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين الرئيس الإيراني يبعث برسالة لأمير قطر إصابة أكثر من 500 جندي تركي بالتسمم بوجبة إفطار فاسدة أمانة الرياض متمثلة ببلدية عرقة تزيل عدد من مواقع بيع “شاهي الجمر” “تنمية المبرز” بشراكة “إخاء” تقيم ملتقى الإفطار الجماعي لأيتام المنطقة الشرقية تحت شعار “ابتسم نحن معك” بلدية بقيق: ضبط (44) مخالفة وإنذار (12) منشأة في رمضان

مرجع شيعي لبناني يحذر من استغلال إيران الأزمة القطرية لتنفيذ مؤامراتها الخبيثة

مرجع شيعي لبناني يحذر من استغلال إيران الأزمة القطرية لتنفيذ مؤامراتها الخبيثة
المناطق - الرياض

حذّر المرجع الشيعي اللبناني “محمد علي الحسيني” من استغلال إيران للأزمة القطرية لتحقيق مؤامرات نظام الملالي الخبيثة، وإنشاء “الهلال الشيعي”، كاشفًا عن مشاركة كتائب إلكترونية تابعة لـ”حزب الله” اللبناني في تأجيج الفتنة بين العرب على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الحسيني، الأمين العام لـ”المجلس الإسلامي العربي” في لبنان، في عدة تغريدات على تويتر: “ننبه إلى أن إيران تستغل ما نحن فيه وتقوم الآن بالتقدم العسكري نحو الحدود “العراقية-السورية” لوصلها وتحقيق هدفها “الهلال”، في إشارة إلى ما يعرف بالهلال الشيعي.

وشدّد الحسيني “الذي يمثل مرجعية سياسية شيعة في لبنان معارضة لمبدأ ولاية الفقيه في إيران وحزب الله في لبنان” على أن إيران هي العدو وعلى العرب ألا تضيع منهم البوصلة.

وفي سياق متصل، كشف المرجع الشيعي عن تأكده من “تحرك فتنوي لوحدة الإنترنت والتواصل الاجتماعي في حزب الله اللبناني”، وأنها دخلت “على خط الساحة الخليجية وهي تصب الزيت على النار”.

وأكد الحسيني أن “نظام ولاية الفقيه الإيراني يعيش على الأزمات ليخترق الأوطان وينخر بها”، ناصحًا دولة قطر بالحذر من الوقوع في الفخ الإيراني والاستجابة لعرض طهران مساعداتها والذي يهدف إلى إدخال الحرس الثوري الإيراني إلى هناك لتخريب البلاد وفتنة العباد.

وأشار إلى أنه في عام 1983 دخل الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان “بحجة مساعدته بوجه الاحتلال الإسرائيلي وإذا به وجه آخر من احتلال خبيث وأسس حزب الله ليكون أقوى من الدولة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>