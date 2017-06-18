مرجع شيعي لبناني يحذر من استغلال إيران الأزمة القطرية لتنفيذ مؤامراتها الخبيثة

حذّر المرجع الشيعي اللبناني “محمد علي الحسيني” من استغلال إيران للأزمة القطرية لتحقيق مؤامرات نظام الملالي الخبيثة، وإنشاء “الهلال الشيعي”، كاشفًا عن مشاركة كتائب إلكترونية تابعة لـ”حزب الله” اللبناني في تأجيج الفتنة بين العرب على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الحسيني، الأمين العام لـ”المجلس الإسلامي العربي” في لبنان، في عدة تغريدات على تويتر: “ننبه إلى أن إيران تستغل ما نحن فيه وتقوم الآن بالتقدم العسكري نحو الحدود “العراقية-السورية” لوصلها وتحقيق هدفها “الهلال”، في إشارة إلى ما يعرف بالهلال الشيعي.

وشدّد الحسيني “الذي يمثل مرجعية سياسية شيعة في لبنان معارضة لمبدأ ولاية الفقيه في إيران وحزب الله في لبنان” على أن إيران هي العدو وعلى العرب ألا تضيع منهم البوصلة.

وفي سياق متصل، كشف المرجع الشيعي عن تأكده من “تحرك فتنوي لوحدة الإنترنت والتواصل الاجتماعي في حزب الله اللبناني”، وأنها دخلت “على خط الساحة الخليجية وهي تصب الزيت على النار”.

وأكد الحسيني أن “نظام ولاية الفقيه الإيراني يعيش على الأزمات ليخترق الأوطان وينخر بها”، ناصحًا دولة قطر بالحذر من الوقوع في الفخ الإيراني والاستجابة لعرض طهران مساعداتها والذي يهدف إلى إدخال الحرس الثوري الإيراني إلى هناك لتخريب البلاد وفتنة العباد.

وأشار إلى أنه في عام 1983 دخل الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان “بحجة مساعدته بوجه الاحتلال الإسرائيلي وإذا به وجه آخر من احتلال خبيث وأسس حزب الله ليكون أقوى من الدولة”.