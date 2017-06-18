 مسؤول تجاري إيراني يتوقع ارتفاع صادرات بلاده إلى قطر لمليار دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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مسؤول تجاري إيراني يتوقع ارتفاع صادرات بلاده إلى قطر لمليار دولار

مسؤول تجاري إيراني يتوقع ارتفاع صادرات بلاده إلى قطر لمليار دولار
المناطق - الرياض

توقع نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية “حسين سلاح ورزي” ارتفاع قيمة صادرات إيران إلى قطر من “105” ملايين دولار إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء الإيرانية “إرنا” اليوم الأحد عن المسئول الإيراني قوله: إنه “بسبب المقاطعة المفروضة على قطر، فقد زادت طلبات الدوحة من إيران وتركيا”، وأضاف إن “حجم صادرات إيران إلى قطر كان 105 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى مليار دولار”.

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر واليمن ودولا عربية وإسلامية قد قطعت في وقت سابق من الشهر الجاري العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب موقف قطر من “دعم الإرهاب” والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

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