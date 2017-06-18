مسؤول تجاري إيراني يتوقع ارتفاع صادرات بلاده إلى قطر لمليار دولار

توقع نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية “حسين سلاح ورزي” ارتفاع قيمة صادرات إيران إلى قطر من “105” ملايين دولار إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء الإيرانية “إرنا” اليوم الأحد عن المسئول الإيراني قوله: إنه “بسبب المقاطعة المفروضة على قطر، فقد زادت طلبات الدوحة من إيران وتركيا”، وأضاف إن “حجم صادرات إيران إلى قطر كان 105 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى مليار دولار”.

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر واليمن ودولا عربية وإسلامية قد قطعت في وقت سابق من الشهر الجاري العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب موقف قطر من “دعم الإرهاب” والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.