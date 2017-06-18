محكمة التمييز الكويتية تعدل أحكام “خلية العبدلي” من إعدام إلى مؤبد

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، أحكامها في قضية “خلية العبدلي”، على المتهمين بالتخابر مع إيران وما يُسمى “جماعة حزب الله” الإرهابية.

وقرّرت المحكمة تخفيض الحكم على المتهم الرئيس “حسن عبدالهادي حاجية”، من إعدام إلى مؤبد، والسجن “15” سنة لشخصيْن، و”10″ سنوات لـ”15″ شخصاً، و”5″ سنوات لـ”3″ أشخاص، وبراءة شخصيْن.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيّدت في وقت سابق حكم الإعدام الصادر بحق حسن حاجية، لكن محكمة التمييز نقضت الحكم من إعدام إلى مؤبد.

وتعود القضية إلى أغسطس 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية ضبط أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي ووجّهت للمتهمين اتهامات عدة بـ”التخابر مع إيران وحزب الله، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت”.