أهالي العرضيات عبر توتير يطلقون وسماً ويناشدون فيه سمو الأمير خالد الفيصل

ناشد أهالي محافظة العرضيات عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير خالد الفيصل أميرمنطقة المكرمه بالنظر لمعاناتهم المستمرة طوال سنين مضت ودشن الأهالي وسمآ فيه #خالد_الفيصل_العرضيات_تنزف

وأبرز ماجاء في الهاشتاق من مطالب إزدواجية طريق العرضيات سريعا استحداث كليات بنين وبنات ودعم مستشفيات المحافظه بالكوادر المتكاملة وتشغيل مستشفى الكلى بالمحافظة ووصول الإضاءة وخدمات الاسفلت لبعض القرى وعبر الكثير من المواطنين عن تذمرهم الشديد من الوعود السابقة التى لازالت لايعرفون أين ذهبت رغم كثرتها مطالبين التنفيذ السريع للخدمات والنظر لمطالبهم وإيجاد حلا سريعا لها ..