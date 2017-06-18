 تجهيز (60) موقع لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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تجهيز (60) موقع لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالقصيم

تجهيز (60) موقع لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالقصيم
المناطق_بريدة

تستعد أمانة منطقة القصيم لاستقبال عيد الفطر المبارك بتجهيز ما يزيد على (60) موقع لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك بكافة مدن ومحافظات المنطقة. وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن مناسبة عيد الفطر المبارك مناسبة غالية على الجميع واستشعارا لدور أمانة منطقة القصيم المجتمعي في هذا الاتجاه انطلقت منذ وقت مبكر أعمال تجهيز مواقع احتفالات الأهالي بعيد الفطر المبارك بهدف إبراز مظاهر الفرح بالعيد و انطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به أمانة منطقة القصيم.

ويأتي في أبرز تلك المواقع ، موقع الاحتفال الرسمي لأهالي منطقة القصيم والذي يقام بتشريف سمو أمير منطقة القصيم وبحضور سمو نائب أمير المنطقة مساء يوم العيد الأول في المسرح المفتوح بمنتزه الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بالإضافة إلى احتفالات مماثلة في كافة محافظات منطقة القصيم.

هذا تواصل أمانة منطقة القصيم أعمالها في مجال الإنارة التجميلية لعدد من معالم و طرق منطقة القصيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بهدف الاحتفال بهذه المناسبة بشكل مميز ، شملت كافة محافظات و مراكز المنطقة بجهود مكثفة تقوم بها أمانة وبلديات المنطقة لهذه المناسبة عبر تجميل الطرق الرئيسية و الميادين و تجهيز مواقع احتفالات العيد و تقديم البرامج و الأنشطة لهذه المناسبة.

هذا و تشارك أمانة منطقة القصيم في برنامج (عيدنا في حينا) و الذي يقام في أحياء مدينة بريدة يتضمن احتفالات للأهالي و برامج و فعاليات فرائحيه ضمن مناشط أمانة القصيم المجتمعية و بشراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم ، و تنطلق فعالياته إبتداءاً من ليلة العيد، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المماثلة التي تنظمها بلديات منطقة القصيم في المحافظات.

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