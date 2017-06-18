سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً 60.58 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 60.58 نقطة ليقفل عند مستوى 6881.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 102 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 44 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صافولا, وكهرباء السعودية, ومتلايف إيه أي جي العربي, والطيار, والحمادي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات عذيب للاتصالات, وتهامة, وصناعة الورق, والحكير, واللجين، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.78% و 3.23% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, والباحة، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان، الراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 72.85 نقطة ليقفل عند مستوى 3902.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 15 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة 258 مليون سهم تقاسمتها 520 صفقة. –