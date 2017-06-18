العراق .. مقتل وإصابة 27 شرطياً بانفجار منزل في الموصل القديمة

قتل سبعة عناصر من الشرطة العراقية وأصيب 20 آخرين، اليوم الأحد، جراء انفجار منزل مفخخ في أحد أحياء الموصل القديمة 400كم شمال بغداد.

وأفادت مصادر أمنية عراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن سبعة من قوات الشرطة الاتحادية قتلوا وأصيب 20 آخرون بانفجار منزل مفخخ وقناني أوكسجين خلال عملية اقتحام منطقة رأس الجادة من الجهة الغربية للموصل القديمة.

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول أفاد اليوم بأن القوات العراقية تتقدم بحرص لطرد تنظيم داعش من المدينة القديمة في الموصل.

وقال رسول لتلفزيون العراقية: “باشرنا اليوم بعملية تحرير ما تبقى من الموصل القديمة بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة الاتحادية بدعم من مروحيات الجيش وطيران القوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي”.

وأضاف أن “العملية تسير بدقة رغم قيام عناصر داعش بإعاقة تقدم القوات العراقية إلا إننا ماضون باتجاه تطهير المدينة القديمة”.

وأوضح :”لدينا معلومات أن نحو 100 ألف مدني عراقي يقطنون منطقة القتال وقد وفرنا ممرات أمنة لخروج المحتجزين من المدنيين وأيضا تم تبليغهم من خلال منشورات ألقيت على الأحياء القديمة بضرورة مغادرة مناطق القتال باتجاه القوات العراقية”.

وكانت “خلية الإعلام الحربي” نقلت عن قيادة (عمليات قادمون يا نينوى) أن “قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية شرعت باقتحام المدينة القديمة لتحرير ما تبقى من أيمن الموصل”.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة كامل السيطرة على الساحل الأيمن في مدينة الموصل من تنظيم داعش، بعد إعلانها السيطرة على الساحل الأيسر أواخر يناير الماضي.