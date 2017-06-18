 نهب 63 سفينة إغاثية من قبل الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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نهب 63 سفينة إغاثية من قبل الحوثيين

نهب 63 سفينة إغاثية من قبل الحوثيين
المناطق_واس

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن ميليشيات الانقلابيين ‏قامت بعرقلة واحتجاز ونهب أكثر من 63 سفينة إغاثة مقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ميناء الحديدة والصليف منذ سيطرتها على تلك الموانئ.‏

وأوضح في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن الميليشيا ‏قامت باحتجاز ونهب أكثر 550 قافلة إغاثية في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها الأمر ‏الذي تسبب في تردي وتفاقم الأوضاع الإنسانية في تلك المحافظات.‏

وقال المسؤول اليمني، إن سيطرة الميليشيات على ميناء الصليف الحديدة أصبح يشكل عامل ‏قلق على المجتمع الدولي وتهديد للملاحة الدولية خاصة بعد قيامها باستهداف البواخر المحملة ‏بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي كان آخرها سفينة إماراتية تحمل مساعدات طبية.‏

وأدان فتح بقوة استمرار الميليشيات الانقلابية باختراق القوانين والدولية واستمرارها في القيام ‏بعملية الانتهاكات بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية.

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