نهب 63 سفينة إغاثية من قبل الحوثيين

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن ميليشيات الانقلابيين قامت بعرقلة واحتجاز ونهب أكثر من 63 سفينة إغاثة مقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ميناء الحديدة والصليف منذ سيطرتها على تلك الموانئ.
وأوضح في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن الميليشيا قامت باحتجاز ونهب أكثر 550 قافلة إغاثية في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها الأمر الذي تسبب في تردي وتفاقم الأوضاع الإنسانية في تلك المحافظات.
وقال المسؤول اليمني، إن سيطرة الميليشيات على ميناء الصليف الحديدة أصبح يشكل عامل قلق على المجتمع الدولي وتهديد للملاحة الدولية خاصة بعد قيامها باستهداف البواخر المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي كان آخرها سفينة إماراتية تحمل مساعدات طبية.
وأدان فتح بقوة استمرار الميليشيات الانقلابية باختراق القوانين والدولية واستمرارها في القيام بعملية الانتهاكات بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية.
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